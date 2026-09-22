Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с Арменией - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил роль его американского коллеги в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном.

Об этом Трамп заявил в Нью-Йорке на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп отметил, что после вступления в должность ему удалось урегулировать восемь конфликтов, благодаря чему он установил дружеские отношения со многими лидерами этих стран.

По его словам, большинство этих конфликтов продолжались годами и даже десятилетиями. Трамп заявил, что для достижения урегулирования использовал личные отношения с лидерами, торговлю, тарифы или угрозы их введения, а также другие инструменты — в зависимости от конкретной страны.

Среди таких конфликтов он назвал противостояния между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, а также Арменией и Азербайджаном.

«Президент Азербайджана сказал, что президенту Трампу потребовалось шесть месяцев, чтобы сотворить чудо. Это было настоящее чудо, которое никто не считал возможным», — заявил Трамп.