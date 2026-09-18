 Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

First News Media17:23 - Сегодня
Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

Выпускник полной средней школы № 8 города Лянкяран Халиг Зейналлы набрал 617 баллов на вступительном экзамене Государственного экзаменационного центра и выбрал специальность «Ветеринария» в университете Хазар. 

Тот факт, что молодой человек, несмотря на высокий результат, отдал предпочтение именно ветеринарии, привлек внимание общественности. Информация, опубликованная на сайте 1news.az, широко обсуждалась и в социальных сетях. Часть пользователей высказывала мнение о том, что абитуриент с такими высокими баллами не должен был выбирать специальность с более низким проходным баллом, которая традиционно не считается престижной.

Выбор Халига Зейналлы привлек и внимание компании Agro Dairy, входящей в состав «PAŞA Holding». Уделяя особое внимание формированию профессионального человеческого капитала в сфере сельского хозяйства и развитию молодежи в этом направлении, компания приняла решение поддержать его выбор.

В ходе организованной по этому случаю встречи Халигу Зейналлы подарили техническое оборудование, которое поможет ему в учебном процессе и внесет вклад в его будущее профессиональное развитие.

Во встрече приняли участие председатель Правления компании Agro Dairy Ниязи Амирбеков, ректор  университета Хазар Разия Исаева, Халиг Зейналлы, а также представители компании и университета.

Кроме того, в рамках стипендиальной программы Общественного объединения «Аграрный консультативный совет», председателем которого является Ниязи Амирбеков, Халигу Зейналлы была назначена ежемесячная стипендия сроком на один год - на осенний и весенний семестры.

Ветеринария - одна из стратегических профессий аграрного сектора

Ветеринария - это не профессия, ограничивающаяся лишь лечением животных. Наряду с защитой здоровья животных и профилактикой заболеваний, ветеринарные специалисты вносят важный вклад в повышение продуктивности животноводства, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельского хозяйства.

С этой точки зрения выбор Халига Зейналлы, сделанный с таким высоким результатом, как 617 баллов, в пользу именно ветеринарии - яркий пример интереса молодежи к сектору и ее стремления строить свое будущее в этой области.

В Agro Dairy развитие профессионального человеческого капитала в аграрной сфере определено одним из приоритетных направлений. В рамках этого подхода компания реализует различные инициативы, направленные на развитие студентов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям и желающих связать свою будущую карьеру с сельским хозяйством.

В рамках данных инициатив расходы на обучение студентов, набравших более 400 баллов и выбравших специальности аграрного направления в ADA University, финансируются компанией Agro Dairy. В то же время в Азербайджанском государственном аграрном университете была реализована Программа стипендий академического превосходства для студентов с высокими академическими показателями.

В завершение встречи между университетом Хазар и Agro Dairy был подписан меморандум о сотрудничестве в целях дальнейшего развития образования и практического взаимодействия в сфере ветеринарии.

Затем председатель Правления компании Agro Dairy Ниязи Амирбеков ответил на вопросы сайта 1news.az.

Он отметил, что данную инициативу фактически можно рассматривать в рамках принятой недавно главой государства «Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы»: «Как мы видим, аграрный сектор уже играет важнейшую роль в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана. Учитывая все это, мы считаем, что подготовка профессиональных кадров в данном секторе имеет огромное значение.

Как компания и общественное объединение, возглавляемые мной, мы решили поддержать талантливых студентов, поступивших в высшие учебные заведения, набравших высокие баллы и выбравших именно аграрное направление. Именно поэтому мы сегодня здесь. Халиг продемонстрировал очень высокий результат и сам выбрал эту специальность. Для нас также большая гордость наблюдать за тем, как абитуриенты и студенты выбирают сельскохозяйственные специальности. Считаю, что все компании, действующие в нашей сфере, должны поддерживать молодое поколение специалистов. Тем самым мы в будущем увеличим число профессионалов, работающих в этом секторе экономики, и придадим серьезный импульс развитию отрасли в целом».

В то же время Ниязи Амирбеков отметил, что в этом секторе наблюдается серьезная нехватка кадров: «Сфера стремится к быстрому развитию, что, в свою очередь, порождает спрос на новые кадры. Наша обязанность — сделать сектор привлекательным для молодежи. По этой причине сотрудничество с высшими учебными заведениями будет продолжаться и расширяться».

Затем на вопросы 1news.az ответил главный герой истории Халиг Зейналлы.

Талантливый юноша отметил, что по мере появления негативных комментариев опубликованные о нем статьи становились все более популярными:

«Наряду с комментариями этих людей, я видел поддержку и добрые слова от очень грамотных лиц с широким кругозором. Именно в тот момент я еще раз убедился, что принял правильное решение.

Видя изо дня в день, как столь ценные люди общаются со мной и оказывают мне поддержку, я снова убеждаюсь в правильности своего выбора. Я очень счастлив, что нахожусь на желанной специальности и получаю признание от таких людей. Советую молодым если у них есть интерес к животным, животноводству и сельскому хозяйству в целом - будь то ветеринария или агрономия, - вы можете выбрать эту сферу и стать очень грамотными специалистами в нашей стране».

Выбор Халига Зейналлы в очередной раз доказывает, что высокий балл на вступительном экзамене дает возможность выбора не просто из большего числа специальностей. Главное - чтобы молодой человек выбрал профессию в соответствии со своими интересами, потенциалом и будущими целями, сформировавшись как профессионал в этой области.

 

Поделиться:
232

Актуально

Мнение

ОТГ, Средний коридор и Каспий: как формируется новая система связей Евразии

Экономика

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной ...

Политика

МИД Азербайджана осудил заявление МИД Франции

Общество

В Баку на час продлили время действия автобусной полосы на этом проспекте 

Общество

В ДТП в Губинском районе пострадали 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Ещё на двух улицах Баку организуют автобусные полосы

Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

В эти дни в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В Баку подросток погиб после воздействия опасного контента в Roblox

Арестован сотрудник «Бакинского центра Toyota» за мошенничество на 610 тысяч манатов

Скончался бывший министр внутренних дел Азербайджана Вагиф Новрузов

В прокуратуре расследуют дело подростка, убившего отца в Шамкире и одноклассника в РФ

Последние новости

Архитектура тюркского вектора: Баку укрепляет стратегические позиции ОТГ

Сегодня, 18:06

В ДТП в Губинском районе пострадали 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:05

МИД Азербайджана осудил заявление МИД Франции

Сегодня, 17:55

Ещё на двух улицах Баку организуют автобусные полосы

Сегодня, 17:42

Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

Сегодня, 17:23

В эти дни в Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

Сегодня, 17:02

Макрон поручил разработать план защиты от БПЛА и кибератак во Франции

Сегодня, 16:53

В Баку и Сумгайыте незаконно вырубили деревья на 40 тысяч манатов

Сегодня, 16:48

Генерал-майор Искендер Аллахвердиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Ирак полностью открыл небо для гражданской авиации

Сегодня, 16:22

ОТГ, Средний коридор и Каспий: как формируется новая система связей Евразии

Сегодня, 16:12

В Баку на час продлили время действия автобусной полосы на этом проспекте 

Сегодня, 16:05

В Баку врачи спасли жизнь младенцу в тяжелом состоянии - ВИДЕО

Сегодня, 15:53

Фотография задержанной женщины стала вирусной из-за сходства с Дженнифер Лопес - ФОТО

Сегодня, 15:49

Баку на пике нагрузки: как город перестраивает движение к Гран-при - ОБЗОР

Сегодня, 15:40

Албано-удинская община: Позиция Еревана по албанскому наследию вредит миру в регионе

Сегодня, 15:20

Погода на субботу: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Сегодня, 15:10

Афра Сарачоглу прокомментировала сообщения о задержании в рамках расследования дела о запрещённых веществах - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:00

Volkswagen решил закрыть один из автомобильных брендов

Сегодня, 14:42

Состоялась жеребьёвка Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня, 14:30
Все новости
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским актером, членом Европейской киноакадемии Орханом Искендерли. Орхан Искендерли снимался в главных ролях в фильмах режиссёра Хилала БайдароваСегодня, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52