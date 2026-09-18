Поступил на ветеринарию с 617 баллами: входящая в «PAŞA Holding» компания Agro Dairy поддержала будущего ветеринара

Выпускник полной средней школы № 8 города Лянкяран Халиг Зейналлы набрал 617 баллов на вступительном экзамене Государственного экзаменационного центра и выбрал специальность «Ветеринария» в университете Хазар.

Тот факт, что молодой человек, несмотря на высокий результат, отдал предпочтение именно ветеринарии, привлек внимание общественности. Информация, опубликованная на сайте 1news.az, широко обсуждалась и в социальных сетях. Часть пользователей высказывала мнение о том, что абитуриент с такими высокими баллами не должен был выбирать специальность с более низким проходным баллом, которая традиционно не считается престижной.

Выбор Халига Зейналлы привлек и внимание компании Agro Dairy, входящей в состав «PAŞA Holding». Уделяя особое внимание формированию профессионального человеческого капитала в сфере сельского хозяйства и развитию молодежи в этом направлении, компания приняла решение поддержать его выбор.

В ходе организованной по этому случаю встречи Халигу Зейналлы подарили техническое оборудование, которое поможет ему в учебном процессе и внесет вклад в его будущее профессиональное развитие.

Во встрече приняли участие председатель Правления компании Agro Dairy Ниязи Амирбеков, ректор университета Хазар Разия Исаева, Халиг Зейналлы, а также представители компании и университета.

Кроме того, в рамках стипендиальной программы Общественного объединения «Аграрный консультативный совет», председателем которого является Ниязи Амирбеков, Халигу Зейналлы была назначена ежемесячная стипендия сроком на один год - на осенний и весенний семестры.

Ветеринария - одна из стратегических профессий аграрного сектора

Ветеринария - это не профессия, ограничивающаяся лишь лечением животных. Наряду с защитой здоровья животных и профилактикой заболеваний, ветеринарные специалисты вносят важный вклад в повышение продуктивности животноводства, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивое развитие сельского хозяйства.

С этой точки зрения выбор Халига Зейналлы, сделанный с таким высоким результатом, как 617 баллов, в пользу именно ветеринарии - яркий пример интереса молодежи к сектору и ее стремления строить свое будущее в этой области.

В Agro Dairy развитие профессионального человеческого капитала в аграрной сфере определено одним из приоритетных направлений. В рамках этого подхода компания реализует различные инициативы, направленные на развитие студентов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям и желающих связать свою будущую карьеру с сельским хозяйством.

В рамках данных инициатив расходы на обучение студентов, набравших более 400 баллов и выбравших специальности аграрного направления в ADA University, финансируются компанией Agro Dairy. В то же время в Азербайджанском государственном аграрном университете была реализована Программа стипендий академического превосходства для студентов с высокими академическими показателями.

В завершение встречи между университетом Хазар и Agro Dairy был подписан меморандум о сотрудничестве в целях дальнейшего развития образования и практического взаимодействия в сфере ветеринарии.

Затем председатель Правления компании Agro Dairy Ниязи Амирбеков ответил на вопросы сайта 1news.az.

Он отметил, что данную инициативу фактически можно рассматривать в рамках принятой недавно главой государства «Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы»: «Как мы видим, аграрный сектор уже играет важнейшую роль в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана. Учитывая все это, мы считаем, что подготовка профессиональных кадров в данном секторе имеет огромное значение.

Как компания и общественное объединение, возглавляемые мной, мы решили поддержать талантливых студентов, поступивших в высшие учебные заведения, набравших высокие баллы и выбравших именно аграрное направление. Именно поэтому мы сегодня здесь. Халиг продемонстрировал очень высокий результат и сам выбрал эту специальность. Для нас также большая гордость наблюдать за тем, как абитуриенты и студенты выбирают сельскохозяйственные специальности. Считаю, что все компании, действующие в нашей сфере, должны поддерживать молодое поколение специалистов. Тем самым мы в будущем увеличим число профессионалов, работающих в этом секторе экономики, и придадим серьезный импульс развитию отрасли в целом».

В то же время Ниязи Амирбеков отметил, что в этом секторе наблюдается серьезная нехватка кадров: «Сфера стремится к быстрому развитию, что, в свою очередь, порождает спрос на новые кадры. Наша обязанность — сделать сектор привлекательным для молодежи. По этой причине сотрудничество с высшими учебными заведениями будет продолжаться и расширяться».

Затем на вопросы 1news.az ответил главный герой истории Халиг Зейналлы.

Талантливый юноша отметил, что по мере появления негативных комментариев опубликованные о нем статьи становились все более популярными:

«Наряду с комментариями этих людей, я видел поддержку и добрые слова от очень грамотных лиц с широким кругозором. Именно в тот момент я еще раз убедился, что принял правильное решение.

Видя изо дня в день, как столь ценные люди общаются со мной и оказывают мне поддержку, я снова убеждаюсь в правильности своего выбора. Я очень счастлив, что нахожусь на желанной специальности и получаю признание от таких людей. Советую молодым если у них есть интерес к животным, животноводству и сельскому хозяйству в целом - будь то ветеринария или агрономия, - вы можете выбрать эту сферу и стать очень грамотными специалистами в нашей стране».

Выбор Халига Зейналлы в очередной раз доказывает, что высокий балл на вступительном экзамене дает возможность выбора не просто из большего числа специальностей. Главное - чтобы молодой человек выбрал профессию в соответствии со своими интересами, потенциалом и будущими целями, сформировавшись как профессионал в этой области.