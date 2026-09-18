 В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО

First News Media19:30 - Сегодня
В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО

Детский правозащитник, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором, по её словам, женщина подвергается жестокому насилию со стороны супруга.

Как сообщила Зейналова, женщина является матерью троих детей и годами подвергалась насилию со стороны мужа. В последний раз мужчина жестоко избил её в магазине — на глазах у людей и самого младшего ребёнка.

По словам правозащитницы, младший ребёнок женщины находится в аутистическом спектре, и то, что инцидент произошёл у него на глазах, ещё больше усугубило ситуацию.

Отмечается, что в настоящее время жизнь женщины находится под угрозой. При этом мужчина, применивший насилие, по-прежнему находится на свободе.

Зейналова подчеркнула важность обеспечения безопасности женщины и её троих детей и призвала не оставлять подобные случаи без внимания.

«Надеемся, что соответствующие структуры безотлагательно вмешаются в ситуацию и обеспечат безопасность женщины и её детей», — говорится в публикации.

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