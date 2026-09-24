Знакомство в соцсетях привело к аресту: в Баку изъяли 32 кг наркотиков - ВИДЕО

В Сураханском районе обнаружено 32 килограмма наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Сураханского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан М. Буглов. У него было обнаружено 32 килограмма наркотиков.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный приобрел наркотические средства через гражданина иностранного государства, с которым познакомился в социальных сетях (личность последнего устанавливается следствием) и планировал доставить их по различным адресам для организации их сбыта на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.