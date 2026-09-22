Баррак: С-400 несовместимы с американским вооружением

Посол США в Анкаре Том Баррак заявил, что приобретенные Турцией у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не могут использоваться совместно с американским вооружением.

По его словам, в настоящее время Конгресс США ищет решение возникшей проблемы.

«Процесс рассмотрения в Конгрессе вопроса о CAATSA продолжается. Произошли большие изменения в сферах обороны и вооружений. Использование российской системы С-400 абсолютно несовместимо с американской. Мы с таким вопросом столкнулись впервые. Конгрессу необходимо поработать над решением проблемы С-400. Вопрос может быть решен, и Конгресс занимается этим. Но это не является критической проблемой в отношениях между нашими странами», — сообщил дипломат, находящийся сейчас в Нью-Йорке, телеканалу CNN Türk.

Баррак отметил, что не видит проблем у Турции с точки зрения ее оборонительных возможностей.

«Турецкая оборонная промышленность очень сильна. Кроме того, между нашими президентами сложились тесные отношения», — добавил посол.