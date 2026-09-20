При атаке дронов на Москву пострадал рынок «Садовод» - ВИДЕО
В результате атаки украинских беспилотников на Москву пострадал рынок «Садовод».
Обломки сбитого российскими средствами ПВО беспилотника упали на крышу первого ряда торгового центра, сообщает APA.
В результате возник пожар, который был потушен за короткое время.
Работающие в торговом центре азербайджанские предприниматели сообщили, что их магазины временно закрыты.
Рынок «Садовод» расположен в районе Капотня неподалеку от Московского нефтеперерабатывающего завода. Сообщается, что обломки могли принадлежать одному из беспилотников, направлявшихся в сторону НПЗ.
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