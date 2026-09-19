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Армения и Россия обсудят будущее Южно-Кавказской железной дороги

First News Media22:31 - Сегодня
Армения и Россия обсудят будущее Южно-Кавказской железной дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос концессионного управления железнодорожной системой страны.

По словам Пашиняна, тема Южно-Кавказской железной дороги станет одним из ключевых вопросов на их ближайшей встрече.

Армянский премьер отметил, что Ереван и Москва продолжают искать взаимоприемлемое решение и рассматривают различные варианты дальнейшего управления железнодорожной инфраструктурой.

Железные дороги Армении с 2008 года находятся в концессионном управлении компании «Южно-Кавказская железная дорога», которая является дочерней структурой РЖД. Соглашение заключено на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет.

В последние месяцы армянские власти неоднократно заявляли о необходимости пересмотра действующей модели управления. Пашинян объяснял это тем, что нынешняя схема может ограничивать возможности Армении при подключении к новым региональным транспортным маршрутам.

Одним из предложенных Ереваном вариантов стала передача права концессионного управления третьей стране, приемлемой как для Армении, так и для России. Российская сторона ранее заявляла, что не считает такой вариант целесообразным.

Тема приобрела дополнительную актуальность на фоне планов по восстановлению железнодорожных участков, ведущих к границам Азербайджана и Турции, а также реализации проекта TRIPP. Пашинян заявлял, что Армения готова самостоятельно финансировать реконструкцию ряда участков своей железнодорожной сети.

Ранее Пашинян сообщил, что после переговоров с Путиным стороны пришли к пониманию необходимости найти решение по вопросу железнодорожной концессии.

Ожидается, что премьер-министр Армении в ближайшее время посетит Москву по приглашению президента России.

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