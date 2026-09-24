«На ракете»: Зеленский жестко ответил на вопрос досаждающих российских журналистов - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил российским журналистам в Нью-Йорке на провокационный вопрос о визите в Москву.

Политика несколько раз спросили во время 81-й сессии Генассамблеи ООН, когда он собирается посетить российскую столицу. Тот проигнорировал вопросы, однако после очередного раза ответил досаждающим российским журналистам коротко и жестко: «На ракете...».

Напомним, что украинская сторона категорически не приемлет переговоры по урегулированию конфликта в Москве. Зеленский неоднократно выражал готовность встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в любой нейтральной стране. Однако Путин настаивает на том, что если Зеленскому нужны переговоры, он может приехать для этого в Москву.