Кабмин Армении опубликовал 74-страничный доклад о кризисе вокруг армянской церкви

Правительство Армении обнародовало масштабный 74-страничный доклад, посвященный противостоянию властей и Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Документ под названием «О кризисе, возникшем в Церкви в результате деятельности фактического главы ААЦ и ряда высокопоставленных священнослужителей, и путях его решения» опубликован спустя месяц после соответствующего обещания премьер-министра Никола Пашиняна, передают армянские СМИ.

Подготовкой отчета по поручению главы кабмина занималась ГНКО «Центр общественных связей и информации». В основу документа легли положения программы правительства Армении на 2026–2031 годы.

Выступая ранее в парламенте, Никол Пашинян анонсировал не только публикацию этого отчета, но и инициативу по созданию специальной парламентской комиссии по расследованию. Ожидается, что комиссия изучит представленные в докладе факты и сформирует базу для последующих законодательных изменений, регулирующих отношения между государством и церковью.