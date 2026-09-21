Турецкая мигрантка выиграла выборы и претендует на пост бургомистра Берлина - ФОТО

В Германии 45-летняя политик турецкого происхождения Элиф Эральп привела Левую партию к победе на выборах в Берлине с 25,3% голосов.

Если она возглавит правительство, то станет первой представительницей с миграционным прошлым на этом посту, а социалисты впервые в истории возьмут власть в столице.

Элиф Эральп родилась в Мюнхене. Она получила юридическое образование.

Победу над набравшей 16% антимигрантской партией AfD Эральп называет главным ответом на риторику ненависти. По ее мнению, людей толкает к ультраправым не столько миграция, сколько экономические провалы центральных властей и высокая стоимость жизни.

СМИ отмечают, что победа Эральп нанесла тяжелый удар по позициям канцлера Фридриха Мерца (чья партия набрала лишь 19%), однако судьба ее кресла зависит от того, удастся ли ей собрать сложную тройную коалицию.