Джордж Рассел стал лидером первой сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В столице Азербайджана продолжается Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Первая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана завершена – в течение часовой первой свободной практики гонщики в очередной раз испытали сложнейший городской трек Баку, в том числе его узкие повороты и т.д.

Лучшие результаты показали следующие автогонщики:

1. Джордж Рассел (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

3. Шарль Леклер (Ferrari)

Вторая сессия пройдет сегодня в период с 16:00 до 17:00.

13:27

Оба болида McLaren вернулись в боксы во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана.

Механики проверяли болид Ландо Норриса на наличие повреждений, а затем в боксы был вызван его напарник Оскар Пиастри для проведения дополнительной инспекции.

Первая свободная практика проходит на городской трассе в Баку в рамках десятого Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Both McLarens are back in the garage



Mechanics have been checking Norris' car for damage and now Piastri is called back for inspections 🔎#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HM1iGWohN9 — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

13:15

В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы-1, проходит первая сессия свободных заездов.

Пилот Mercedes Кими Антонелли досрочно завершил свою сессию после того, как сообщил команде о проблеме с гидравлической системой. Итальянец покинул болид, после чего специалисты Mercedes приступили к выяснению причин неисправности.

Для К.Антонелли первая свободная практика на трассе в Баку завершилась раньше запланированного.

Antonelli was on an out lap when pulled over Sound on to listen to his radio 🔊 #F1 #AzerbaijanGP https://t.co/VIwL3akmya — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

13:02

У пилота Williams Карлоса Сайнса возникла проблема с задними тормозами во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана в Баку.

На болиде испанского гонщика было замечено возгорание в районе задних тормозов - после этого К.Сайнс вернулся в боксы, где специалисты Williams начали выяснять причину произошедшего.

Инцидент произошёл в первый день гоночного уик-энда на городской трассе Баку - напомним, что в прошлом году К.Сайнс завоевал в Баку свой первый подиум в составе Williams, финишировав третьим.

Carlos Sainz's rear brakes 🔥 He's back in the pits and Williams are investigating 🔎 #F1 #AzerbaijanGP https://t.co/RV5uuENcsC — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

12:30

В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт первой сессии свободных заездов.

Пилоты гоночных команд начали подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу – отметим, что результаты сессии станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая в предстоящую субботу – 26 сентября.

Подчеркнем, что Гран-при Азербайджана 2026 года станет десятым этапом Формулы 1, который пройдёт на городской трассе в азербайджанской столице. Впервые этап Формулы-1 состоялся в Баку в 2016 году под названием Гран-при Европы, а с 2017 года гонка проводится как Гран-при Азербайджана.

В 2026 году гоночный уикенд в Баку пройдёт с 24 по 26 сентября.

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