Ирландская радиостанция сняла с эфира песни Эда Ширана после бойкота его тура

Ирландская радиостанция Classic Hits Radio приняла решение не ставить в эфир композиции Эда Ширана на фоне скандала, связанного с его стадионным туром Loop и позицией выступавших вместе с ним артистов.

Как сообщает Metro.co.uk, поводом для этого стало решение исключить рэпера Маклемора из числа участников разогрева после его выступления с речью в поддержку Палестины. В знак солидарности остальные артисты, заявленные в качестве разогревающих, отказались от участия в оставшихся концертах тура.

По данным издания, к исключению Маклемора из тура был причастен владелец площадки Роберт Крафт, известный своей поддержкой Израиля.

Один из руководителей Classic Hits Radio Дэйв Келли подчеркнул, что решение радиостанции не является оценкой творчества Ширана.

«Мы принимаем во внимание объяснения, которые дал сам Эд. Однако как независимая ирландская радиостанция считаем важным прислушиваться к нашей аудитории и поддерживать артистов, которые принимают решения в соответствии со своими убеждениями», — заявил он.

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