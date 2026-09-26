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Иран передал США семидневный план по открытию Ормуза

First News Media09:56 - Сегодня
Иран передал США семидневный план по открытию Ормуза

Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново, и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней", – сказал Аракчи журналистам на полях Генассамблеи ООН.

По словам иранского министра, санкции и экономическое давление на Тегеран со стороны Вашингтона – это экономический терроризм, а не дипломатия.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намеренно наносят ущерб народу Ирана, напрямую нарушая основополагающие права граждан ИРИ, включая право на жизнь, здоровье, доступ к продовольствию и медикаментам.
Как отметил Аракчи, свыше пяти тысяч человек погибли в Иране из-за атак Израиля и США.

"Во время агрессии Израиля и США против Ирана были убиты более пяти тысяч человек, включая сотни детей и женщин", – сказал глава МИД Ирана.

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало нарушением международного права, подчеркнул Аракчи.
По его словам, восстановить мир путем угроз уничтожения ИРИ не получится.
"Мир не может строится на угрозах уничтожением", – сказал иранский министр, комментируя заявления Трампа.

Источник: РИА Новости

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