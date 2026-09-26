В Лачине прошла акция по посадке деревьев, приуроченная ко Дню памяти

24 сентября 2026 года в Лачинском районе состоялась акция по посадке деревьев, приуроченная к шестой годовщине Дня памяти.

В акции, организованной по инициативе Фонда возрождения Карабаха, приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, доноры и партнеры Фонда, руководители государственных структур, действующих на территории района, а также местные жители.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Родины.

Выступая на мероприятии, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что День памяти — важная дата, в которую наш народ отдает дань глубокого уважения шехидам, отдавшим жизнь за Родину.

Он подчеркнул, что наряду с восстановлением и развитием Лачина особое внимание уделяется сохранению природной среды города, расширению зеленых зон и обеспечению экологического равновесия.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев подчеркнул, что почтение светлой памяти шехидов является нравственным долгом каждого из нас. По его словам, этот знаменательный день посвящен не только памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины. Он также олицетворяет единство и солидарность нашего народа, его преданность Родине и национальную волю.

Рахман Гаджиев отметил, что восстановительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, также предусматривают охрану окружающей среды, восстановление экологического равновесия и расширение зеленых зон.

Отметив, что сохранение экологического равновесия и создание новых зеленых зон в Карабахе являются одними из приоритетных направлений деятельности Фонда, Рахман Гаджиев подчеркнул, что акция по посадке деревьев в Лачине не только выражает уважение к памяти шехидов, но и способствует формированию более благоприятной экологической среды в районе.

После выступлений началась акция по посадке деревьев. Для обогащения природной среды Лачина, расширения зеленых зон и улучшения экологического состояния территории были высажены сосна черная, липа, железное дерево, дуб красный, кипарис аризонский, лавр, платан восточный, дуб каменный и туя золотистая.

В завершение мероприятия участники акции сделали памятную фотографию.