Азербайджанские шахматистки обыграли чешскую сборную на Всемирной олимпиаде

Сборные Азербайджана провели очередные матчи в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде.

Женская сборная Азербайджана в IX туре обыграла Чехию со счетом 4:0.

Мужская сборная уступила Армении со счетом 1,5:2,5.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров, завершится 27 сентября. По итогам 9-ти туров, мужская сборная Азербайджана занимает 12-ое (13 очков), женская - 14-е место (13 очков).