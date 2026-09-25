Джейхун Байрамов выступил в Нью-Йорке на 50-й министерской встрече «Группы 77 и Китая»

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 50-й министерской встрече «Группы 77 и Китая», состоявшейся в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Oб этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече, посвященной теме «Глобальный Юг и будущее многосторонности», Джейхун Байрамов заявил, что инклюзивная многосторонность является жизненно необходимой для защиты национального суверенитета и обеспечения экономического прогресса в развивающихся странах.

Министр подчеркнул приверженность Азербайджана реформированию структур глобального управления и продвижению диалога Север–Юг для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Джейхун Байрамов также назвал восстановление деятельности Совместного координационного комитета между Движением неприсоединения и «Группой 77» в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения важным историческим шагом с точки зрения укрепления сотрудничества.

Глава МИД вновь выразил солидарность Азербайджана с малыми островными развивающимися государствами и наименее развитыми странами. Он отметил, что Азербайджан продолжает оказывать этим странам поддержку посредством целевой гуманитарной помощи и программ по укреплению потенциала.