Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата мира

Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали путевку в финал проходящего в итальянском Пезаро чемпионата мира.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации гимнастики Азербайджана, на квалификационном этапе женская группа в составе обладательниц золотых медалей Кубка мира - Анахиты Башири, Захры Рашидовой и Назрин Зейниевой - в темповом упражнении (28,33 балла, 1-е место), а мужской дуэт Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов в балансовой композиции (28,55 балла, 3-е место) завоевали право выступить в решающем этапе.

Другая мужскаяь пара Сеймур Джафаров - Расул Сеидли вышел в финалы в темповом упражнении (26,2 балла) и смешанной композиции (51,85 балла).