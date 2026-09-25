Джейхун Байрамов обсудил с камбоджийским коллегой двустороннее и региональное сотрудничество

В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Прак Сохоном.

Министры рассмотрели развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность расширения политического диалога на высшем уровне, укрепления межпарламентских связей и углубления взаимной поддержки на международных платформах, в особенности в рамках Движения неприсоединения, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Министр П. Сохон выразил благодарность Азербайджану за проведение предстоящего Саммита СВМДА и пожелал успешной организации мероприятия. Министры также обсудили вопросы сотрудничества в области разминирования. Обменявшись мнениями по региональным и международным процессам, они отметили важность постоянной координации и диалога.