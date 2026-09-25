 Джейхун Байрамов рассказал о мирном процессе с Арменией на заседании Совета министров ОЭС - ФОТО | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов рассказал о мирном процессе с Арменией на заседании Совета министров ОЭС - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Джейхун Байрамов рассказал о мирном процессе с Арменией на заседании Совета министров ОЭС - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов рассказал об армяно-азербайджанском мирном процессе на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в соцсети X.

Сообщается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Затронув вопрос реализации стратегического Ханкендинского коммюнике и Плана действий, принятых на 17-м Саммите ОЭС в Ханкенди, министр привлек внимание к началу деятельности Центра чистой энергии ОЭС в Баку и активной роли города Шуша в качестве Туристической столицы ОЭС на 2026 год.

Глава МИД подчеркнул важную роль Азербайджана в "зеленой" цифровой интеграции вдоль Среднего коридора, в том числе посредством железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, порта Алят, а также проекта «Цифровой Шелковый путь». Он также обратил внимание на стратегическую синергию между Южным Кавказом и Центральной Азией, отметив членство и активное участие Азербайджана в Консультативных встречах глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, а также предстоящий саммит в Авазе.

Джейхун Байрамов проинформировал о ходе армяно-азербайджанского мирного процесса после мирного саммита, состоявшегося в Вашингтоне в августе 2025 года, подчеркнув меры по укреплению доверия, снятие транзитных ограничений, а также масштабные восстановительные и строительные работы в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре.

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