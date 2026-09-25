Разъяснена цель нового подхода к количеству платежных карт. Ассоциация банков Азербайджана ответила на основные вопросы, связанные с его применением.

1. Какова основная цель введения нового подхода?

Основная цель нового подхода — минимизировать риски злоупотребления услугами поставщиков платежных услуг, в том числе банков и организаций электронных денег, а также обеспечить более единообразное применение риск-ориентированного подхода.

В последние годы стремительное развитие цифровой платежной экосистемы в стране, расширение безналичных расчетов и увеличение числа инновационных платежных решений обусловили необходимость более эффективного управления рисками. Данный подход направлен на формирование здоровой платежной практики, снижение рисков финансового мошенничества и повышение безопасности платежной экосистемы.

2. Сколько дебетовых платежных карт пользователь платежных услуг может получить в одном банке? Ограничит ли подход к количеству карт в одном банке возможность получать карты в других банках? Сможет ли пользователь пользоваться разными карточными продуктами одного банка?

Согласно действующему подходу, за исключением платежных карт, предназначенных для получения заработной платы, пенсий и других социальных выплат, карт, привязанных к предпринимательским счетам, а также карт, привязанных к депозитным счетам, предусматривается по одной платежной карте в национальной валюте по каждому карточному продукту, предоставляемому банком, и по одной карте в каждой иностранной валюте.

Данный подход применяется только в отношении конкретного банка и не ограничивает возможность получения платежных карт в других банках. При этом, если банк предлагает пользователю несколько различных карточных продуктов, он может получить отдельную платежную карту по каждому из этих продуктов.

3. Будет ли данный подход распространяться на платежные карты в иностранной валюте? Сможет ли пользователь получить в одном банке карты как в манатах, так и в иностранной валюте, например в долларах США или евро?

Да. Согласно базовому подходу, по каждому платежному карточному продукту предусматривается одна карта в национальной валюте и по одной карте в каждой иностранной валюте. Таким образом, пользователь может получить в одном банке платежные карты как в национальной, так и в различных иностранных валютах.

4. У пользователя уже есть несколько платежных карт в одном банке. До какого времени он сможет ими пользоваться?

Новый подход не ограничивает использование действующих платежных карт. Ими можно пользоваться до истечения срока действия либо до момента их закрытия самим пользователем.

5. Если возникает необходимость в дополнительной платежной карте в том же банке, как ее можно получить? Какие сведения необходимо предоставить?

В таких случаях достаточно обратиться в банк, услугами которого пользуется клиент. Банк рассмотрит обращение в рамках риск-ориентированного подхода.

Если пользователь предоставит разумное объяснение цели использования платежной карты или платежного счета, связанного с электронными деньгами, осуществляемые операции будут соответствовать имеющейся у банка информации и у банка будет уверенность в отсутствии незаконных целей использования, количество карт для конкретного пользователя может быть увеличено.

6. Будут ли платежные карты для получения заработной платы, пенсий и социальных выплат, карты, привязанные к предпринимательским и депозитным счетам, учитываться в установленном количестве?

Нет. Платежные карты, предназначенные для получения заработной платы, пенсий и других социальных выплат, карты, привязанные к предпринимательским счетам, а также карты, привязанные к депозитным счетам, исключаются из указанного риск-ориентированного подхода.

7. С какого времени применяется новый подход? Будут ли во всех банках действовать одинаковые правила?

Риск-ориентированный подход начал применяться с 1 августа 2026 года. Банки и другие поставщики платежных услуг внедряют данный подход поэтапно, с учетом своих технических возможностей и внутренних процедур.

Базовые принципы являются едиными для всего сектора, однако в соответствии с риск-ориентированным подходом по конкретным пользователям платежных услуг могут приниматься разные решения.

8. Как новый подход повысит безопасность использования платежных карт и какие финансовые риски поможет снизить?

Риск-ориентированный подход позволяет предотвращать случаи злоупотребления платежными инструментами, снижать риски финансового мошенничества и обеспечивает поставщикам платежных услуг возможность более эффективно оценивать риски, связанные с пользователями.

Кроме того, он способствует формированию здоровой платежной практики, минимизации вероятности использования платежных инструментов в незаконных целях и созданию безопасной и устойчивой цифровой платежной среды.

9. Может ли пользователь получить в одном банке платежные карты разных карточных продуктов? Например, можно ли оформить в одном банке отдельные карты «Azal Miles» и другие дебетовые или кредитные карты? Распространяется ли данный подход на карточные продукты как в национальной, так и в иностранной валюте?

Да. Указанный подход применяется отдельно к каждому платежному карточному продукту, предлагаемому банком. Поэтому пользователь может пользоваться в одном банке различными карточными продуктами — например, «Azal Miles», другими дебетовыми или кредитными картами и т.д.

Тот же подход распространяется на платежные карточные продукты, предоставляемые как в национальной, так и в иностранной валюте. В рамках этого подхода по каждому карточному продукту можно получить одну карту в национальной валюте и по одной карте в каждой иностранной валюте.