Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения де-факто достигли мира

Азербайджан и Армения уже де-факто достигли мира. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, несмотря на многолетний конфликт и его последствия, Азербайджан выбрал путь нормализации и предложил Армении мир, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Байрамов напомнил, что в августе прошлого года в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении подписали Совместную декларацию и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

«Мы уже де-факто достигли мира», – заявил глава МИД.

Он также отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке отменил транзитные ограничения, облегчив перевозку товаров в Армению и из Армении, а также установил двусторонние торговые отношения.

По словам министра, Азербайджан регулярно поставляет Армении стратегически важные нефтепродукты.

Байрамов подчеркнул, что для завершения процесса нормализации необходимо устранить оставшееся препятствие и создать условия для подписания уже парафированного двустороннего соглашения.

Глава МИД добавил, что постконфликтная повестка Азербайджана также направлена на обеспечение возможности безопасного и достойного возвращения азербайджанцев в свои дома.