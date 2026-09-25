Юрий Гусев: Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций

Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций и готова предложить широкие возможности для реализации совместных инициатив.

Oб этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал в соцсети Facebook, комментируя подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Ukraine Invest в рамках 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).

Он отметил, что данное соглашение является практическим шагом к углублению инвестиционного взаимодействия, развитию деловых контактов и созданию новых возможностей для украинского и азербайджанского бизнеса.

«Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций и готова предложить широкие возможности для реализации совместных инициатив - от восстановления и инфраструктуры до энергетики, логистики, аграрного сектора, промышленности и технологий», - добавил дипломат.