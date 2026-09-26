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В ВОЗ предупредили о неизбежности новой пандемии

First News Media00:00 - Сегодня
В ВОЗ предупредили о неизбежности новой пандемии

Появление нового респираторного патогена может привести к пандемии с последствиями, сопоставимыми с пандемией COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Одно из опасений, из-за которого я просыпаюсь по ночам, заключается в том, что может появиться новый респираторный патоген. И это, в свою очередь, может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID", - сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что новая пандемия неизбежна и вопрос заключается лишь во времени: "Следующая пандемия - это не вопрос "если", а "когда"".

Глава ВОЗ также отметил, что продолжающаяся вспышка Эболы в Демократической Республике Конго напоминает о том, что эпидемия может начаться где угодно и когда угодно и представлять угрозу не только для местных сообществ, но и для соседних стран и всего мира.

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