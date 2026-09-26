Кэти Перри в Баку: Флаг Азербайджана, предложение руки и сердца на концерте и не только – ВИДЕО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Кэти Перри впервые выступила в Баку, подарив поклонникам яркое шоу с мировыми хитами, эффектными постановочными номерами и множеством неожиданных моментов.

Концерт американской поп-звезды состоялся в 25 сентября в Baku Crystal Hall в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Formula 1, в ходе которого К.Перри исполнила свои самые известные композиции, включая Firework, Roar, Dark Horse и другие хиты, которые публика пела вместе с ней.

Одним из самых эмоциональных моментов вечера стал выход певицы на сцену с флагом Азербайджана. Обращаясь к бакинской публике, Кэти Перри отметила, что это был её «первый, но не последний визит в Баку».

«Я никогда раньше не была в Баку, и этот город меня просто поразил. У вас здесь действительно очень классное место. Теперь понятно, почему Формула-1 хочет приезжать сюда, и почему я сама говорю: «Да!». Это действительно очень круто. Вам стоит очень-очень гордиться Баку» - заявила К.Пэрри со сцены Crystal Hall.

Особое внимание артистка уделила своим поклонникам. В какой-то момент К.Перри спустилась в фан-зону, где непосредственно общалась со зрителями, фотографировалась и делилась эмоциями с публикой.

Прямо во время концерта произошёл и романтический момент: один из зрителей сделал своей девушке предложение руки и сердца. Кэти Перри заметила происходящее и поддержала пару, разделив этот момент вместе с залом.

Не обошлось и без одного из самых необычных элементов нового шоу певицы. Во время исполнения суперхита I kissed the girl Кэти Перри забралась внутрь огромной надувной бутылки с надписью «Katyade», после чего зрители перемещали её над головами по фан-зоне. Этот эффектный номер, о котором ранее писали зарубежные СМИ, был представлен и бакинской публике.

Отметим, что на разогреве у американской звезды выступала участница «Евровидения 2016», певица Сямра Рагимли, представившая программу, которая была подготовлена совместно с зарубежной командой.

Феликс Вишневецкий