Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей

Еще один азербайджанский боксер стал чемпионом Европы. Вслед за Субханом Мамедовым (50 кг) в составе нашей команды золотую медаль завоевал и Саидджамшид Джафаров.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, член сборной, выступающий в весовой категории 75 кг, в финале победил Исмаила Муцолгова (Россия) - 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы в Софии, в котором приняли участие 406 боксеров из 43 стран, с рекордным количеством медалей - 5 (2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые).