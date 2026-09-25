 Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей

First News Media23:00 - 25 / 09 / 2026
Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей

Еще один азербайджанский боксер стал чемпионом Европы. Вслед за Субханом Мамедовым (50 кг) в составе нашей команды золотую медаль завоевал и Саидджамшид Джафаров.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, член сборной, выступающий в весовой категории 75 кг, в финале победил Исмаила Муцолгова (Россия) - 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы в Софии, в котором приняли участие 406 боксеров из 43 стран, с рекордным количеством медалей - 5 (2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые).

Поделиться:
459

Актуально

Политика

Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Экономика

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Спорт

Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей

Политика

Джейхун Байрамов выступил в Нью-Йорке на 50-й министерской встрече «Группы 77 и ...

Спорт

Азербайджанские шахматистки обыграли чешскую сборную на Всемирной олимпиаде

Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей

Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата мира

Джордж Рассел выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2026 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Азербайджанские шахматисты завершили VI тур Олимпиады победой и поражением

Сборная Азербайджана обыграла Таджикистан в товарищеском матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мохамеда Салаха лишили водительских прав

Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов - ФОТО

Последние новости

В ВОЗ предупредили о неизбежности новой пандемии

Сегодня, 00:00

Азербайджанские шахматистки обыграли чешскую сборную на Всемирной олимпиаде

25 / 09 / 2026, 23:40

Джейхун Байрамов обсудил с камбоджийским коллегой двустороннее и региональное сотрудничество

25 / 09 / 2026, 23:20

Наши боксеры завершили чемпионат Европы с рекордным количеством медалей

25 / 09 / 2026, 23:00

Известный блогер из «Русско-азербайджанской семейки» рассказала, что в Баку ей не диагностировали перелом ноги - ФОТО

25 / 09 / 2026, 22:40

Путин заявил, что не ревнует Си Цзиньпина к главе Белого дома

25 / 09 / 2026, 22:20

На станции метро «20 Января» пассажир попытался броситься на рельсы — ВИДЕО

25 / 09 / 2026, 22:00

Джейхун Байрамов рассказал о мирном процессе с Арменией на заседании Совета министров ОЭС - ФОТО

25 / 09 / 2026, 21:40

Юрий Гусев: Украина заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций

25 / 09 / 2026, 21:20

Джейхун Байрамов выступил в Нью-Йорке на 50-й министерской встрече «Группы 77 и Китая»

25 / 09 / 2026, 21:00

Разъяснена цель нового подхода к количеству платежных карт

25 / 09 / 2026, 20:40

В Азербайджане будут поощрять лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях

25 / 09 / 2026, 20:20

Азербайджанские акробаты вышли в финал чемпионата мира

25 / 09 / 2026, 20:00

В Лянкяране задержан отчим, подозреваемый в избиении трехлетнего ребенка - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

25 / 09 / 2026, 19:40

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

25 / 09 / 2026, 19:15

Джейхун Байрамов принял участие неформальной встрече СМИД ОТГ в Нью-Йорке - ФОТО

25 / 09 / 2026, 19:00

В Агстафе попал в аварию микроавтобус, перевозивший рабочих, пострадали 4 человека - ФОТО

25 / 09 / 2026, 18:46

Трамп ждет «потрясающих вещей» после переговоров с Си Цзиньпином

25 / 09 / 2026, 18:30

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова

25 / 09 / 2026, 18:15

География, доверие, инвестиции: Азербайджан расширяет пространство возможностей

25 / 09 / 2026, 18:01
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37