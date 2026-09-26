Президент Ильхам Алиев обозначил направления, представляющие интерес для инвесторов в Азербайджане, на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Глава государства сказал: «Считаю, что одним из привлекательных направлений для инвестиций может стать инфраструктура, отвечающая транснациональным интересам. Прежде всего, транспорт, логистика, физическая инфраструктура и инфраструктура для программного обеспечения. Да, мы можем построить много мостов, портов и судов. Но мы окажемся в проигрыше, если не будем идти в ногу с современными тенденциями в области цифровизации и таможенного администрирования, а также если не упростим процедуру оформления грузов. Еще один вопрос касается линий электропередачи, и здесь есть огромный потенциал».

Источник: АЗЕРТАДЖ