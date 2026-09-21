Погода на вторник: В Баку ожидается дождь и туман 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 22 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь, а также слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем - 27-30° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 29–34° тепла; в горах ночью - 8–13° тепла, днем - 20–25° тепла.