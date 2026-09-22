В Баку студентка 3-го курса скончалась после пластической операции
Скончалась студентка 3-го курса Азербайджано-французского университета (UFAZ) Фидан Аббаслы.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, студентка 3-го курса специальности «Компьютерные науки» UFAZ скончалась в результате пластической операции.
По имеющейся информации, она умерла во время операции на носу.
Отметим, что Фидан, окончившая в 2024 году Бакинский турецкий лицей, является дочерью преподавателя химии этого учебного заведения Камиля Аббасова.
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