В Баку студентка 3-го курса скончалась после пластической операции

Скончалась студентка 3-го курса Азербайджано-французского университета (UFAZ) Фидан Аббаслы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, студентка 3-го курса специальности «Компьютерные науки» UFAZ скончалась в результате пластической операции.

По имеющейся информации, она умерла во время операции на носу.

Отметим, что Фидан, окончившая в 2024 году Бакинский турецкий лицей, является дочерью преподавателя химии этого учебного заведения Камиля Аббасова.