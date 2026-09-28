В результате удара РФ по рынку «Столичный» под Киевом погибли два человека, 10 ранены - ФОТО

Вечером 27 сентября российские войска ударили по Софиевской Борщаговке Бучанского района. Зафиксировано попадание по территории рынка «Столичный».

Как передает УНИАН, об этом сообщил и.о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь в Telegram.

«В Софиевской Борщаговке в результате вражеской воздушной атаки зафиксировано попадание на территории рынка «Столичный»», - написал он.

Медведь отметил, что на место попадания направили все соответствующие службы. В это же время продолжается воздушная тревога.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что в результате вражеской атаки 10 человек получили ранения.

«Сегодня вечером в результате вражеской атаки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ударный беспилотник попал по территории рынка. В результате атаки погиб один мужчина, около 10 человек получили ранения», - говорится в сообщении.

Позже Медведь сообщил, что уже известно о двух погибших в результате удара по рынку.

В Киевской областной прокуратуре добавили, что ранее 27 сентября в результате вражеской атаки дроном в Бучанском районе были повреждены пять автомобилей. Тогда погиб один мужчина, еще трое человек пострадали.

Кроме того, в Броварском районе в результате атаки возникли пожары в складском и офисном зданиях.

В поселке Глеваха Фастовского района в результате падения обломков дрона были повреждены складское помещение и пять автомобилей. Ранение получил 60-летний мужчина. Его госпитализировали с резаными и осколочными ранениями.