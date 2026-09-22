В Баку временно отменят плату за вход на двух станциях метро

С завтрашнего дня пассажиры смогут бесплатно входить на станции Бакинского метрополитена «Ходжасан» и «Автовокзал».

Мера будет действовать временно в рамках проекта по разделению линий метро.

Как сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен», решение принято для расширения возможностей передвижения пассажиров и более эффективного распределения транспортных потоков в период реализации проекта.

Бесплатный вход позволит пассажирам, прибывающим из ряда районов Абшерона и Гарадагского района, пересаживаться на метро без необходимости заезжать в районы «Шамахинка» и «20 Января».

В частности, пассажиры, прибывающие с указанных направлений, смогут воспользоваться метрополитеном от станций «Ходжасан» и «Автовокзал» и бесплатно проехать до станций «8 Ноября», «Дернегюль», «Азадлыг проспекти», «Насими», «Мемар Аджеми», «20 Января», «Иншаатчылар», «Элмляр Академиясы» и «Низами».

Кроме того, в рамках централизованного управления транспортной системой ряд автобусных маршрутов планируется направить непосредственно к станциям «Ходжасан» и «Автовокзал». Направления движения будут определены с учетом результатов проведенного мониторинга и социально-экономического анализа.

Ожидается, что принятые меры упростят пересадки между Зеленой, Фиолетовой и Красной линиями метро, а также позволят пассажирам экономить время и транспортные расходы.

В Бакинском метрополитене отмечают, что организованные изменения направлены на более равномерное распределение пассажиропотока в период разделения линий, оптимизацию движения общественного транспорта на въездных направлениях столицы и расширение доступных для пассажиров альтернативных маршрутов.