Песня Диляры Кязимовой прозвучала в голливудском фильме с Лиамом Нисоном - ВИДЕО

Песня «Dəli» в исполнении популярной азербайджанской певицы Диляры Кязымовой прозвучала в американском боевике «Операция «Возмездие» (The Fix) с Лиамом Нисоном и Закари Ливаем в главных ролях.

Хит Д.Кязимовой стал частью саундтрека голливудского фильма - отметим, что, автор слов и музыки песни «Dəli» Fidan Aliva. Особенно примечательно, что песня звучит в эпизоде, действие которого по сюжету происходит в Баку – в диалогах непосредственно звучит название Баку, а один из персонажей приветствует другого словами: «Добро пожаловать в Баку».

При этом важно отметить, что по имеющейся в открытом доступе информации съёмки фильма в столице Азербайджана не проводились. В качестве производственных локаций упоминаются другие города, поэтому экранный Баку, вероятно, был создан с использованием других съёмочных площадок.