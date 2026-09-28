В Хачмазе произошло тяжелое ДТП: пострадали девять человек

На участке автотрассы Гандоб – Ялама, проходящем через село Чархи Хачмазского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

Как сообщает Report, в результате столкновения девять человек получили тяжелые травмы. Среди пострадавших — жительница города Нахчыван П. Алиханова (1988 г. р.), уроженцы Агсуинского района С. Исмайылов (1997 г. р.) и И. Исмайылов (1993 г. р.), а также жители Шабранского района А. Ибрагимов (1972 г. р.), И. Исмайылов (1964 г. р.), З. Исмайылова (1995 г. р.), Ф. Мамедова (1991 г. р.) и двое несовершеннолетних — Э. Мамедова (2011 г. р.) и Р. Мамедова (2015 г. р.).

Все они были оперативно доставлены машинами скорой помощи в Хачмазскую центральную районную больницу.

По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.