Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его администрация всерьез рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива, и допустил вероятность принятия подобного решения.

"Мы очень серьезно над этим размышляем. Это может привести к некоторому повышению стоимости бензина для автомобилей. Так что мы крайне серьезно это изучаем, мы можем это сделать", - сказал он, общаясь с ведущей телеканала Fox News во время турнира по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).