Вучич объявил об уходе с поста президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что покинет пост главы государства и примет участие в кампании перед досрочными парламентскими выборами 25 октября в качестве кандидата на должность премьер-министра.

Ранее Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 25 октября. 14 сентября он уже заявлял, что намерен баллотироваться на пост главы правительства.

Согласно Конституции Сербии, исполнительную власть осуществляет правительство, а премьер-министр руководит его работой и координирует деятельность министров.

На официальном сайте президента Сербии на 27 сентября также было анонсировано обращение Вучича к общественности.