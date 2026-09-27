Китай провел учения ВВС и ВМС у спорного рифа Скарборо

Китай провел совместные учения Военно-воздушных и Военно-морских сил в районе спорного рифа Скарборо в Южно-Китайском море.

Маневры прошли 27 сентября в акватории и воздушном пространстве вокруг рифа, который Пекин называет островом Хуанъян, а Филиппины – Бахо-де-Масинлок. На эту территорию претендуют обе страны.

Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая назвала учения необходимой мерой в ответ на действия «некоторых стран», которые, по оценке Пекина, подрывают мир и стабильность в регионе.

По данным китайской стороны, маневры были направлены на проверку и повышение боевых возможностей войск для защиты территориального суверенитета и морских интересов КНР.

Береговая охрана Китая в тот же день также провела отдельные учения в районе рифа, отрабатывая досмотр судов, блокирование входа в определенные районы и принудительную буксировку.

Риф Скарборо остается одним из основных источников напряженности между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море. Пекин фактически контролирует его с 2012 года, хотя Манила продолжает оспаривать китайские притязания.