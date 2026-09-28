Водителям на заметку: на каких проспектах Баку образовались заторы - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.