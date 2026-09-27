Трамп ожидает продолжения переговоров с Ираном уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает продолжения переговоров с Ираном уже на следующей неделе, несмотря на то что ранее отверг предложенный Тегераном план урегулирования.

Об этом он сообщил в телефонном интервью Axios.

«Я ожидаю продолжения переговоров с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хочу заключить я», — заявил Трамп.

По данным Axios, новый раунд непрямых переговоров может пройти уже 28 сентября. Посредником между сторонами выступает Катар, представители которого продолжают отдельно контактировать с американской и иранской сторонами.

Ранее Трамп отверг предложение Ирана, предусматривавшее открытие Ормузского пролива и возвращение к переговорам при условии снятия морской блокады, смягчения санкций на экспорт нефти и восстановления режима прекращения огня.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран по-прежнему готов к дипломатии и ожидает официального ответа США через посредников.

По данным Axios, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее провели новый раунд непрямых контактов с Арагчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.