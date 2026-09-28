 Политический демарш в Дебрецене: футболисты Ирландии проигнорировали гимн и рукопожатия с Израилем - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Политический демарш в Дебрецене: футболисты Ирландии проигнорировали гимн и рукопожатия с Израилем - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news08:50 - Сегодня
Политический демарш в Дебрецене: футболисты Ирландии проигнорировали гимн и рукопожатия с Израилем - ФОТО - ВИДЕО

Матч второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 Лиги B между сборными Израиля и Ирландии ознаменовался громким политическим скандалом.

Встреча, проходившая на нейтральном поле в венгерском Дебрецене, завершилась разгромной победой ирландцев со счетом 3:0, однако главное внимание привлекало происходившее до стартового свистка.

Перед началом встречи между национальными командами Израиля и Ирландии, проходящей в венгерском Дебрецене, ирландские футболисты устроили демонстративную акцию протеста.

Инцидент начался еще во время официальных предматчевых церемоний. В момент исполнения государственного гимна Израиля игроки сборной Ирландии синхронно опустили головы и демонстративно смотрели на газон, отказываясь смотреть на соперников.

Демарш продолжился и после завершения музыкальной части: команды, включая их капитанов — ирландца Дару О'Ши и израильтянина Манора Соломона, — полностью проигнорировали традиционную процедуру рукопожатий.

Футболисты не стали приветствовать друг друга ни после гимнов, ни во время традиционного судейского жребия по определению сторон поля.

Нынешнее обострение отношений между футбольными ассоциациями двух стран напрямую связано с официальной позицией Ирландии относительно военных действий Израиля в секторе Газа. Ранее в спортивном сообществе активно обсуждался возможный полный бойкот данной игры ирландской стороной.

Накануне матча главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон подтвердил серьезный внутренний раскол в команде. По словам специалиста, один из ключевых футболистов официально покинул расположение сборной, наотрез отказавшись принимать участие в поединке против израильтян по этическим соображениям.

Напомним, что из-за соображений безопасности УЕФА еще в июне удовлетворил запрос на проведение обеих очных встреч этих соперников исключительно на нейтральной территории и при пустых трибунах.

Нынешний поединок в Венгрии является для Израиля номинально домашним. Ответная игра, в которой хозяевами поля будут считаться ирландцы, запланирована на 4 октября и пройдет в сербском городе Бачка-Топола.

Поделиться:
1023

Актуально

Политика

Эрдоган провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Общество

В центре Баку расширяется территория пешеходных зон - ФОТО

Политика

Тело погибшего в Киеве гражданина Азербайджана доставят на родину

Общество

Дорожная полиция обратилась с предупреждением к водителям грузовых автомобилей

Спорт

Политический демарш в Дебрецене: футболисты Ирландии проигнорировали гимн и рукопожатия с Израилем - ФОТО - ВИДЕО

Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций

Махир Эмрели посвятил гол в ворота Литвы Дню памяти

«Ливерпуль» хочет приобрести Чуамени у «Реала»

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Определился лидер второй сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Кто они? Будущие соперники «Сабаха» в ЛЧ

Бадалова оценила дебют Плющенко за сборную Азербайджана

Стартовала продажа единых билетов на домашние матчи «Сабаха» в Лиге чемпионов

Последние новости

В центре Баку расширяется территория пешеходных зон - ФОТО

Сегодня, 13:30

В Анталье под перевернувшейся фурой погибли гражданки Азербайджана и России

Сегодня, 13:26

Burger King Azerbaijan ответил на обвинения в невыплате зарплат бывшим сотрудникам - ФОТО

Сегодня, 13:21

Локальная экспертиза как драйвер инвестиционной привлекательности Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 13:07

Тело погибшего в Киеве гражданина Азербайджана доставят на родину

Сегодня, 13:05

В Грузии задержаны 50 иностранцев, среди них граждане Азербайджана

Сегодня, 12:58

«Убил маму на глазах у сестры, а теперь отбирает наследство»: Дочь Тюркан Гюндуз обвиняет осужденного отчима

Сегодня, 12:52

В Баку загорелось дерево: повреждены электролинии лицея «Занги»

Сегодня, 12:40

Стороны Мекканского соглашения создадут секретариат в Эр-Рияде

Сегодня, 12:35

5 золотых правил для защиты сердца – важные рекомендации специалиста Минздрава

Сегодня, 12:22

Зеленский сообщил о гибели гражданина Азербайджана в результате российской атаки

Сегодня, 12:20

Премьера Венгрии лишили неприкосновенности

Сегодня, 12:15

В Пакистане гражданка Азербайджана подверглась групповому изнасилованию

Сегодня, 12:03

Вучич передал полномочия президента Сербии Ане Брнабич

Сегодня, 11:42

Более 60 человек погибли на севере и востоке Индии в результате наводнений

Сегодня, 11:25

Дорожная полиция обратилась с предупреждением к водителям грузовых автомобилей

Сегодня, 11:05

Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Прокуратуры АР

Сегодня, 11:02

В Турции ввели ограничения на распоряжение активами 106 физических и юридических лиц

Сегодня, 10:58

ЕС готовит планы вступления для четырех стран

Сегодня, 10:55

Алматы снова тряхнуло

Сегодня, 10:52
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37