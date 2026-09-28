Политический демарш в Дебрецене: футболисты Ирландии проигнорировали гимн и рукопожатия с Израилем - ФОТО - ВИДЕО

Матч второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 Лиги B между сборными Израиля и Ирландии ознаменовался громким политическим скандалом.

Встреча, проходившая на нейтральном поле в венгерском Дебрецене, завершилась разгромной победой ирландцев со счетом 3:0, однако главное внимание привлекало происходившее до стартового свистка.

Перед началом встречи между национальными командами Израиля и Ирландии, проходящей в венгерском Дебрецене, ирландские футболисты устроили демонстративную акцию протеста.

Инцидент начался еще во время официальных предматчевых церемоний. В момент исполнения государственного гимна Израиля игроки сборной Ирландии синхронно опустили головы и демонстративно смотрели на газон, отказываясь смотреть на соперников.

Демарш продолжился и после завершения музыкальной части: команды, включая их капитанов — ирландца Дару О'Ши и израильтянина Манора Соломона, — полностью проигнорировали традиционную процедуру рукопожатий.

Футболисты не стали приветствовать друг друга ни после гимнов, ни во время традиционного судейского жребия по определению сторон поля.

Нынешнее обострение отношений между футбольными ассоциациями двух стран напрямую связано с официальной позицией Ирландии относительно военных действий Израиля в секторе Газа. Ранее в спортивном сообществе активно обсуждался возможный полный бойкот данной игры ирландской стороной.

Накануне матча главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон подтвердил серьезный внутренний раскол в команде. По словам специалиста, один из ключевых футболистов официально покинул расположение сборной, наотрез отказавшись принимать участие в поединке против израильтян по этическим соображениям.

Напомним, что из-за соображений безопасности УЕФА еще в июне удовлетворил запрос на проведение обеих очных встреч этих соперников исключительно на нейтральной территории и при пустых трибунах.

Нынешний поединок в Венгрии является для Израиля номинально домашним. Ответная игра, в которой хозяевами поля будут считаться ирландцы, запланирована на 4 октября и пройдет в сербском городе Бачка-Топола.