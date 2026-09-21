 После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала «Basqalı» Афтандила Исрафилова - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала «Basqalı» Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:25 - Сегодня
После слов об армянском происхождении музыканта на концерте Акмаля прозвучала «Basqalı» Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

В социальных сетях активно обсуждают видео с концерта популярного российского исполнителя Акмаля, прошедшего в Ростове-на-Дону.

Во время выступления певец представил зрителям своего музыканта - клавишника по имени Роберт. Обращаясь к нему со сцены, Акмаль сказал: «Как ты доказываешь, что ты армянин, а не бракованный?». Сразу после этого клавишник исполнил мелодию, которую азербайджанские пользователи узнали, как «Basqalı» (Баскалы) - известный азербайджанский танец. Подчеркнем, что, говоря о мелодии, сам Акмаль называет ее своей любимой, но, как оказалось, не знает автора и происхождение любимой композиции. 

При этом последовательность происходящего может создать у зрителей впечатление, что прозвучавшая мелодия имеет армянское происхождение: сразу после слов Акмаля о национальности музыканта прозвучала именно эта композиция. Автором мелодии является покойный народный артист Азербайджана, известный гармонист Афтандил Исрафилов. Согласно данным Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана, А.Исрафилов создал «Basqalı» в 1970 году - само название произведения связано с селом Басгал Исмаиллинского района.

Видеокадры вызвали бурное обсуждение среди азербайджанских пользователей Instagram. Под публикацией они оставили многочисленные комментарии, в которых указали на происхождение прозвучавшей мелодии - пользователи отмечают, что клавишник исполнил именно «Basqalı» А.Исрафилова. 

Отметим, к обсуждениям в социальной сети присоединилась и дочь А.Исрафилова Нигяр Алиева, оставив под одной из публикаций следующий комментарий: «Это не армянская мелодия, Каро (скрипач Каро Айрапетян – прим.ред.) ее играл на скрипке. Мелодия называется Баскалы, автор мой отец Автандил Исрафилов». 

Тем самым дочь автора подтвердила, что исполнение мелодии К.Айрапетяном на скрипке не свидетельствует о ее армянском происхождении

Афтандил Исрафилов является автором более 50 мелодий, созданных для исполнения на гармони. Среди наиболее известных его произведений - «Zemfira», «Kəmalə», «Nazilə» и «Basqalı». Эти композиции были выпущены на грампластинках всесоюзной фирмы звукозаписи «Мелодия», что стало одним из свидетельств широкого распространения творчества музыканта. В их числе - и «Basqalı», автором которой является именно Афтандил Исрафилов.

 

Стоит отметить, что это не первый случай, когда мелодию «Basqalı» представляли как армянскую. Как ранее сообщало Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана, в ноябре 2023 года в эфире грузинского телеканала 1TV.GE композиция Афтандиля Исрафилова прозвучала под названием «Сомхури шалахо» (армянское шалахо). Аналогичный случай произошел в сентябре 2024 года в эфире грузинского телеканала «Имеди», где мелодию также представили также как «армянское шалахо».

При этом авторство Афтандила Исрафилова подтверждается рядом источников. «Basqalı» звучит в короткометражном фильме «Хаш с музыкой» 1984 года, где в титрах Афтандил Исрафилов указан автором музыки танца. Ноты композиции также опубликованы в учебном пособии А.Исрафилова «Rəgslər» (Танцы), вышедшем в 2012 году. Кроме того, эксперты Агентства интеллектуальной собственности - композиторы Эльдар Мансуров, Фаиг Суджаддинов и Джаваншир Гулиев - указывали на совпадение мелодии «Сомхури шалахо» с «Basqalı».

Напомним, что Афтандил Исрафилов ушел из жизни 29 апреля 2023 года. Однако спустя годы его музыка продолжает жить и звучать - «Basqalı» исполняют музыканты разных стран, а само произведение остается частью музыкального наследия, созданного азербайджанским гармонистом. История с исполнением «Basqalı», которую выдали за армянскую мелодию на концерте Акмаля, вновь напомнила о творческом наследии музыканта, чьи произведения продолжают звучать и спустя три года после его ухода.

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