Трамп заявил, что цены на нефть упадут после победы США в войне с Ираном

Соединенные Штаты одержат победу в войне с Ираном, что приведет к резкому снижению мировых цен на нефть, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Мы очень скоро выиграем эту войну [с Ираном]. Как только мы ее выиграем, цены на нефть упадут, значительно упадут, до уровня, который был до войны», — сказал он, отвечая на вопросы ведущей телеканала Fox News.

«С военной точки зрения мы уже победили, но это не значит, что мы остановились на достигнутом. Однако мы, безусловно, одерживаем грандиозную победу», — утверждал американский лидер, который находится на турнире по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом. Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

Источник: ТАСС