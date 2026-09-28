Трамп заявил, что потребовал от Зеленского «сбавить обороты» в отношении ударов по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от Владимира Зеленского «сбавить обороты» в отношении ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу, тот сказал, что Украина, возможно, поступит так.

Ведущая телеканала Fox News спросила американского лидера о ситуации вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива. «Я поговорил с <...> Зеленским. Я сказал: „Вам нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов [России]“. Он ответил: „Ну, возможно, мы так и поступим“», — отметил Трамп, который находится на турнире по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

«Но мы разберемся с этой ситуацией», — добавил президент США.

Источник: ТАСС