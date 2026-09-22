 Стрельба у лицея в Турции: 11 раненых, задержаны четыре человека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Стрельба у лицея в Турции: 11 раненых, задержаны четыре человека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:40 - Сегодня
Стрельба у лицея в Турции: 11 раненых, задержаны четыре человека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек прокомментировал вооруженное нападение, произошедшее перед лицеем в районе Тургутлу провинции Маниса. 

По обновленным данным, в результате стрельбы ранения получили 11 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Согласно заявлению министра, среди 11 пострадавших есть как учащиеся, так и прохожие, оказавшиеся в момент атаки у здания Анатолийского профессионально-технического лицея имени Инджи Узмез. Двое тяжелораненых были экстренно прооперированы, за их жизни продолжают бороться врачи. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь в близлежащих больницах.

Задержаны четыре человека, включая самого нападавшего. 

Министр юстиции сообщил, что помимо совершившего нападение подростка задержаны его мать, отец и дедушка, на которого, как было установлено, было зарегистрировано использованное при атаке оружие.

Он также отметил, что в настоящее время расследуется, каким образом оружие попало в руки ребенка, и проверяются заявления о возможной травле (буллинге) со стороны сверстников.

Источник: Haberler.com

11:04

Восемь человек пострадали в результате стрельбы у школы в турецком Тургутлу, подозреваемый в нападении задержан, сообщила администрация региона.

"По предварительным данным, в результате инцидента пострадали восемь человек", — говорится в сообщении властей в соцсети Х.

По данным администрации, сообщение о стрельбе у профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в Тургутлу поступило около 07.59.

На место происшествия были направлены многочисленные сотрудники полиции и медицинские бригады.
Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

После инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, которого считают причастным к стрельбе.

По факту произошедшего начаты административное и судебное расследования, отметили власти.

10:40

Один школьник погиб, четверо ранены в результате вооруженного нападения на школу в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса, сообщает газета Sözcü.

"В результате нападения ранены четыре ученика. Один ученик погиб", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что подробности произошедшего выясняются.

10:22

Четыре школьника получили ранения в результате стрельбы возле лицея в провинции Маниса на западе Турции. 

Полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего, сообщил телеканал TGRT.

По его информации, инцидент произошел возле Анатолийского технического лицея имени Ниязи Узмеза в районе Тургутлу провинции Маниса. Неизвестный по пока не установленной причине открыл огонь из ружья рядом с учебным заведением. В результате были ранены четыре учащихся.

После поступления сообщения о стрельбе к лицею прибыли полицейские и медики. Пострадавшим оказали первую помощь на месте и направили в больницу.

Полиция оцепила территорию вокруг учебного заведения и начала расследование. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства стрельбы и устанавливают личность подозреваемого.

10:06

В районе Тургутлу провинции Маниса около 08:00 утра неизвестный открыл беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия перед Анатолийским профессионально-техническим лицеем имени Инджи Узмез. 

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на haberler.com.

В Центр экстренных вызовов поступил сигнал о том, что в результате нападения есть раненые среди учащихся, после чего на место происшествия сразу отправили большое количество сотрудников полиции и медицинских бригад. 

Силы правопорядка оцепили территорию, а медики приступили к оказанию помощи пострадавшим.

Подробная информация о причинах инцидента, личности нападавшего и состоянии здоровья школьников пока не разглашается, расследование продолжается.

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