Дорожная полиция обратилась с предупреждением к водителям грузовых автомобилей

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к водителям грузовых автомобилей.

Как сообщили в Управлении, в обращении говорится, что в последние дни участились дорожно-транспортные происшествия с участием грузовиков:

«В целях предотвращения ДТП данного вида, характеризующихся высокой степенью тяжести, мы вновь напоминаем водителям грузовых автомобилей ряд рекомендаций, соблюдение которых имеет жизненно важное значение. В первую очередь от водителей требуется соблюдать установленный на дороге скоростной режим, правильно выбирать дистанцию, безоговорочно соблюдать правила обгона и маневрирования, обеспечивать соответствие параметров веса и габаритов груза нормативным требованиям, его надлежащую упаковку и надежное крепление, контролировать техническую исправность транспортного средства, соблюдать режим труда и отдыха, не садиться за руль уставшими или не выспавшимися, не пользоваться во время движения мобильным телефоном и другими отвлекающими средствами, а также учитывать погодные и дорожные условия».

Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и требования безопасности, а также с ответственностью относиться к безопасности других участников движения.