Барана в Кыргызстане продали за 1 млн долларов - ВИДЕО
На фестивале в Кыргызстане барана породы "Арашан" продали за 1 млн долларов.
В мероприятии участвовали фермеры из пяти стран, передает "Спутник-Кыргызстан".
В Кыргызстане на фестивале, посвященном развитию мясо-сальных овец породы "Арашан", состоялась необычная сделка. Барана этой породы, по сообщениям в соцсетях, продали за 1 миллион долларов.
Информацию о продаже приводит Министерство сельского хозяйства Кыргызстана.
Как утверждается, дорогостоящий производитель является сыном знаменитого барана Франкеля. В 2023 году его продали в Казахстан за 150 тысяч долларов.
"Франкель считается одним из известных представителей кыргызской породы "Арашан". Его вырастили на таласских джайлоо.
Порода "Арашан" была официально зарегистрирована в Кыргызстане в 2021 году. Ее вывели путем скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород. Ранее сообщалось, что породой интересуются фермеры Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении.