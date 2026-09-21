Барана в Кыргызстане продали за 1 млн долларов - ВИДЕО

На фестивале в Кыргызстане барана породы "Арашан" продали за 1 млн долларов.

В мероприятии участвовали фермеры из пяти стран, передает "Спутник-Кыргызстан".

В Кыргызстане на фестивале, посвященном развитию мясо-сальных овец породы "Арашан", состоялась необычная сделка. Барана этой породы, по сообщениям в соцсетях, продали за 1 миллион долларов.

Информацию о продаже приводит Министерство сельского хозяйства Кыргызстана.

Как утверждается, дорогостоящий производитель является сыном знаменитого барана Франкеля. В 2023 году его продали в Казахстан за 150 тысяч долларов.

"Франкель считается одним из известных представителей кыргызской породы "Арашан". Его вырастили на таласских джайлоо.

Порода "Арашан" была официально зарегистрирована в Кыргызстане в 2021 году. Ее вывели путем скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород. Ранее сообщалось, что породой интересуются фермеры Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении.