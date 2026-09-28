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Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Прокуратуры АР

Редакция 1news11:02 - Сегодня
Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Прокуратуры АР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы сотрудников Прокуратуры АР.

Глава государства постановил за отличия при исполнении служебных обязанностей наградить следующих сотрудников Прокуратуры АР.

Медалью «Терегги»

Аббасов Махир Фахраддин оглу 

Алиев Вусал Азад оглу 

Исаев Орхан Эльшад оглу 

Гараев Теймур Фахраддин оглы 

Медалью «За отличие на службе в органах прокуратуры»

Аббасов Джабир Этибар оглу 

Абдуллаев Вусал Хабил оглу 

Багиров Талех Вилаят оглу 

Байрамов Насир Ясин оглу 

Ахмед Раджаб Назим оглу

Асадов Шахин Ильяс оглу 

Гаджиев Салех Руслан оглу

Иманлы Джавид Орудж оглу 

Искендеров Аскер Акиф оглу

Исмаилов Сахиб Исмаил оглу

Гахраманов Шохрат Газахали оглу 

Наджафзаде Самира Юсиф гызы 

Османова Айнур Нариман гызы 

Рахимли Тугай Рафаэль оглу

Самандов Зохраб Наджаф оглу 

Шахвердиев Атеш Мохбали оглу 

Тофиги Фуад Валех оглу

Юсифов Ровшан Шахин оглу.

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