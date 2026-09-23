Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда лиц, отбывающих наказание.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Решение принято на основе принципов гуманизма с учетом обращений самих осужденных, членов их семей и уполномоченного по правам человека (омбудсмена), а также с учетом характера совершенных преступлений, состояния здоровья, семейного положения и поведения осужденных в период отбывания наказания.

Согласно распоряжению, 19 человек освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. В их число вошли граждане Азербайджана, а также иностранные граждане — Турции, России, Израиля, Франции и Пакистана. Кроме того, документ освобождает от неотбытой части наказания одного гражданина, приговоренного к ограничению свободы.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.