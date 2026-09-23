Ильхам Алиев направил соболезнования вице-президенту ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммаду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной его брата — выдающегося государственного деятеля шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт главы государства, в письме говорится: «Глубоко опечален известием о кончине Вашего брата — выдающегося государственного деятеля шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума. Разделяю Вашу скорбь в связи с этой невосполнимой утратой, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всем членам Вашей семьи глубокие соболезнования».



