Ильхам Алиев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном форуме - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

26 сентября в рамках II Азербайджанского Международного инвестиционного форума, проходящего в Баку под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, было организовано мероприятие на тему «Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности».

В мероприятии принял участие Президент Ильхам Алиев.

09:10

26 сентября в Баку проходит второй день II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

В работе форума принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мероприятие проходит под патронажем главы государства и организовано Министерством экономики совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Тема форума – «Восстановление доверия в расколотом мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязи и инвестиционной стабильности».

Источник: АЗЕРТАДЖ