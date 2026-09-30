В Каспийском море продолжается резкое падение уровня воды - ВИДЕО

В Каспийском море продолжается резкое падение уровня воды. Согласно последним измерениям, уровень воды в море обновил антирекорд последних 48 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, в качестве основных причин этого снижения специалисты называют изменение климата и глобальное потепление.

По словам заведующего лабораторией географии Каспийского моря Института географии Сеида Сафарова, за последние 30 лет уровень Каспийского моря снизился на 2,5 метра. В прибрежных зонах уровень воды упал более чем на 1,5 метра. Падение уровня воды в Каспийском море может привести к серьезным последствиям не только в экологическом, но также в экономическом и социальном плане. Специалисты считают, что если процесс будет продолжаться с такой скоростью, прибрежные территории, судоходство, нефтегазовая промышленность и биоразнообразие могут столкнуться с серьезными негативными последствиями.

Именно поэтому важно изучить причины изменения уровня воды в Каспии и принять меры для предотвращения возможных рисков.