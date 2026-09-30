В Иране вынесен окончательный приговор певице Парасту Ахмади, выступавшей без хиджаба - ВИДЕО

Апелляционный суд иранской провинции Кум оставил в силе приговор певице Парасту Ахмади и семи членам её команды, которые были приговорены к 74 ударам плетью.

Об этом сообщает The National, отмечая, что помимо телесного наказания, П.Ахмади и участникам её команды назначили двухлетний запрет на выезд из Ирана и двухлетний запрет на профессиональную деятельность в сфере искусства.

Дело связано с виртуальным концертом, который Парасту Ахмади провела в декабре 2024 года и опубликовала в интернете - певица выступала без хиджаба, исполняя песни в сопровождении музыкантов.

Суд первой инстанции признал исполнительницу и участников её команды виновными в нарушении общественной нравственности в связи с публикацией в интернете материалов, которые были расценены как непристойные.

П.Ахмади и семь членов её команды обжаловали приговор, однако апелляционный суд отклонил жалобу и оставил решение без изменений – подчеркивается, что один из участников команды апелляцию не подавал.

Опубликованная запись концерта получила широкое распространение в интернете и набрала более 3,2 млн просмотров на YouTube.

Отмечается, что пока неизвестно, когда и где именно будет исполнено наказание в виде 74 ударов плетью. Как отмечает The National, обычное обжалование такого приговора в Верховном суде Ирана не предусмотрено - в соответствии с иранским законодательством Верховный суд рассматривает в порядке кассации лишь определённые категории наиболее тяжких наказаний.